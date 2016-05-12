Порошенко запропонував Раді призначити Луценка генпрокуром

У Верховній Раді України зареєстровано президентський проект постанови про надання згоди на призначення лідера фракції "Блок Петра Порошенка" Юрія Луценка на посаду генерального прокурора України (№4654).

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Тексту проекту постанови на сайті парламенту наразі немає.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 травня, Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо діяльності Генеральної прокуратури України (№ 4645).

За це рішення проголосували 258 народних депутатів із 372 зареєстрованих у сесійній залі.