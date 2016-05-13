"Суд" окупантів заарештував 4 кримських татар, підозрюваних у "тероризмі"

Про це повідомив голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв на своїй сторінці в Facebook.

"Завершилися судові процеси над кримськими татарами, заарештованими вчора після серії обшуків проведених в м. Бахчисарай. Мамутов Енвер, батько сімох дітей, Абсеітов Зеврі, батько чотирьох дітей, Абільтаров Рустем, батько чотирьох дітей і Меметов Ремзі, батько двох дітей, незважаючи на те, що Сімферопольський СІЗО переповнений, будуть перебувати під вартою до 11 липня", - написав він.

Смедляєв констатував, що "на торжество справедливості, на жаль, поки що розраховувати не доводиться".

Читайте також"Моя пісня ще більш актуальна": Джамала прокоментувала затримання кримських татар

У свою чергу заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял раніше в п'ятницю в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив, що вчорашні обшуки в Бахчисараї пов'язані із звинуваченнями проти цих кримських татар у "тероризмі".

"Я думаю, ситуація буде розвиватися дуже складно, і вже є певна інформація, про яку говорив пан Чубаров, що подібні арешти будуть повторюватися регулярно. І ось за цей рік, за 4 місяці - вже 11 арештів. Людей звинувачують у тероризмі", - зазначив він.

Нагадаємо, також вчора у Бахчисараї був затриманий інший заступник голови Меджлісу, колишній голова Бахчисарайської районної адміністрації (2005-2014) Ільмі Умеров.

Він підозрюється у "закликах до порушення територіальної цілісності Російської Федерації" через свої заяви в ефірі телеканалу ATR.

Слідчий ФСБ РФ вручив Умерову підписку про невиїзд з окупованого Росією Криму.

Прокуратура АР Крим у зв'язку із затриманням Умерова російськими окупантами відкрила кримінальне провадження за статтями "незаконне позбавлення волі або викрадення людини" і "порушення недоторканності житла".

Читайте також"Сталінський ГУЛАГ зовсім поряд": МЗС відреагувало на затримання окупантами Ільмі Умерова