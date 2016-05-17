Москаль вибачився перед Хомутинніком за необгрунтовані звинувачення

Про це він повідомив у заяві на своєму офіційному сайті.

Наголошується, що нещодавно в одній із заяв Геннадія Москаля була озвучена інформація про причетність Віталія Хомутинніка до незаконних кадрових змін, що мали відбутися на Закарпатській митниці.

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"Інформація виявилася неперевіреною. Спроба рейдерського захоплення митниці і всієї Закарпатської області дійсно мала місце, але Віталій Хомутиннік і політсила, яку він представляє (Партія "Відродження"), до цього не причетні. Тільки-но я з'ясував це – подзвонив безпосередньо народному депутату. Ми порозумілися і вирішили, що цей інцидент не стане перешкодою для нашої подальшої співпраці", - заявив Геннадій Москаль.

Москаль також запросив народного депутата Віталія Хомутинніка до Ужгорода на Дні добросусідства України й Словаччини 21 травня, а депутатів Закарпатської обласної ради з фракції «Відродження» - на круглий стіл для обговорення соціально-економічного становища області і вирішення першочергових завдань для його покращення.

Нагадаємо, раніше Геннадій Москаль оприлюднив інформацію, що призначення нового в.о. начальника Закарпатської митниці нібито пов'язане з позитивним голосуванням депутатської групи "Партія "Відродження" (до якої входить Віталій Хомутиннік) за кандидатуру Володимира Гройсмана на посаду прем'єр-міністра.