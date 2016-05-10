"Відродження" хоче направити позапланові надходження до бюджету на збільшення соцстандартів

Про це повідомляє прес-служба "Відродження".

Політсила просить цього пленарного тижня розглянути відповідний законопроект №4472 авторства народних депутатів з цієї групи.

Про це під час засідання Погоджувальної ради керівників фракцій заявив співголова депутатської групи «Партія «Відродження» Віктор Бондар.

Він нагадав, що законопроектом №4472 пропонується перерозподілити 14,5 мільярдів гривень бюджетних коштів на соціальні програми.

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«Ми вимагаємо у найближчі два тижні проголосувати зміни до Бюджету на 2016 рік, поставити на голосування наш проект закону про підвищення соціальних стандартів в Україні. Ми говоримо про те, що є перевиконання Бюджету на 14,5 мільярдів гривень, а зараз за інформацією ДФС вже йдеться про перевиконання у 16 мільярдів гривень. Давайте ці кошти спрямуємо на фінансування ПТУ, підвищення фінансування закладів освіти, охорони здоров’я, піднімемо рівень заробітних плат для медиків і освітян на 20-30%. А також нашим законопроектом пропонується вирішити ще одне наболіле питання – знайти кошти на компенсацію проїзду пільговиків - для цього необхідно 2 мільярди гривень», - заявив Віктор Бондар.

Він також заявив, що у зв’язку із наявним в державі профіцитом Бюджету, «Відродження» вимагає терміново відмінити оподаткування пенсій в Україні.

“Ми вважаємо, що деякі умови Меморандуму України з МВФ мають бути переглянуті. Ми вимагаємо скасувати ганебну практику оподаткування пенсій. А також дати відповідь на питання, під що ми беремо кредити МВФ і куди підуть ці гроші.«Партія «Відродження» вважає, що подальша співпраця України з Міжнародним валютним фондом повинна базуватися на проведенні глибоких структурних реформ. Давайте не витрачати кошти МВФ на покриття касових розривів, а виберемо два-три напрямки і направимо ці кошти на розвиток реального сектору економіки. Реформи мають проводитись не за рахунок населення, а для населення», - додав співголова депутатської групи «Партія «Відродження».