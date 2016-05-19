"Друзі-поляки", або одеські олігархи: нардеп розповів про чартерні перельоти Саакашвілі за $10 тисяч

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Дмитро Голубов.

"Саме вони вкрали одеський аеропорт, виділяли люкс номер у своєму найдорожчому готелі Одеси "Брістоль" для борця з корупцією Сакварелідзе, заробили на розміщенні в своєму банку "Центру Звернення Громадян", - написав нардеп.

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За словами Голубова, 17 травня Саакашвілі з командою летіли на чартерному бізнес-джеті за маршрутом Одеса-Катовіце (Польща). Оплату за переліт, послуги за обслуговування в аеропорту "Одеса", прийом літака, стоянку, заправку здійснювали офшорні компанії, засновниками яких є місцеві олігархи.

"Цей літак в 2016 році зробив 23 польоти з території України. Постійне обслуговування на території України здійснює ТОВ «Шеннон Еір України», яка займається організацією і обслуговуванням чартерних рейсів", - йдеться в повідомленні.

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Голубов звернувся до генерального прокурора і в НАБУ "з вимогою розслідувати цей злочин, передбачений статтею 368 Кримінального кодексу України - "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою", вчинене головою Одеської ОДА, його заступником, а так само двома головами РДА в Одеській області".

"Зрозуміло, що за політ на приватному літаку, який коштує $10 тисяч, всі ці корупціонери з одеської області повинні бути звільнені з посад і понести кримінальну відповідальність", - додав нардеп.