Керівництво "Відродження" і влада Закарпатської області вирішили, як підтримуватимуть місцеву економіку

У зустрічі, зокрема взяли участь голова партії «Відродження» народний депутат Віктор Бондар, голова політради партії «Відродження» Віталій Хомутиннік, народні депутати з парламентської групи «Партія «Відродження» Євгеній Гєллєр та Михайло Ланьо.

Читайте такожУ "Відродженні" запропонували механізм, як зменшити ціни на ліки і зробити їх фіксованимиМета зустрічі – налагодити більш тісну співпрацю між законодавчою та виконавчою гілками влади і завдяки цьому вирішити проблеми, які заважають регіону розвиватися.

«Досвід показує, що подібні зустрічі сприяють зміцненню партнерських відносин і результат спільної роботи буде завжди кращий. Ми поспілкувались і досягли трьох дуже важливих домовленостей. По-перше, ми на рівні фракції у парламенті будемо вимагати включити Закарпатську митницю у експеримент, в рамках якого ремонт доріг фінансується за рахунок перевиконання плану митних надходжень. Закарпатська митниця постійно перевиконує планові надходження, до того ж Закарпаття межує з чотирма країнами Євросоюзу. Відтак, не залучати область до цього експерименту - нонсенс», - наголосив Віталій Хомутиннік.

Також нардеп зауважив, що область практично не реалізує свій виноробний потенціал, попри те, що природні ресурси для цього має.

«Розвиток виноробства на Закарпатті гальмується через несприятливе законодавство. Адже отримання відповідної ліцензії наразі обходиться підприємцям у майже півмільйона гривень. Ми будемо порушувати у парламенті питання здешевлення вартості й спрощення процедури отримання ліцензій для виноробної галузі», - повідомив нардеп.