Москаль оприлюднив документ, за яким перевозили "дипломатичну контрабанду цигарок"

"Оскільки Міністерство закордонних справ України навіть через три дні після затримання "дипломатичної контрабанди" ніяк не може знайти листа Посольства України в Словаччині, на підставі якого в Угорщину намагалися завезти крупну партію нелегальних сигарет, оприлюднюю цей документ для громадськості", – зазначає Москаль на своєму офіційному сайті.

Зазначається, що лист написаний українською та словацькою мовами на офіційному бланку Посольства України в Словацькій Республіці з вихідними даними: № 6139/24-612-920 від 19.05.2016р.

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"Є гербова печать і підпис 1-го секретаря Посольства України пані Оксани Ліщишин. Адресат листа такий: "Всім кого це стосується, митним та прикордонним органам". І текст: "Цим підтверджується, що 21.05 – 24.05 2016 року на дипломатичній машині Volkswagentransporter EE 24 158 перевозиться дипломатичний вантаж. Відповідно до Віденської конвенції він не підлягає контролю", - підкреслив Москаль.

Москаль також звернувся до Верховної Ради й зазначив, що "в Україні давно слід повернути кримінальну відповідальність за контрабанду підакцизних товарів, так, як це є в Євросоюзі. Адмінпротоколами й символічними штрафами штрафами побороти контрабанду, яку возять як прості громадяни, так і панство з дипломатичними паспортами, нереально".

Як повідомляв УНІАН, закарпатські митники вилучили майже 60 тис. цигарок в українця з дипломатичним паспортом та листом від одного з посольств України про те, що в автомобілі перевозиться дипломатичний вантаж, який не підлягає контролю.

В МЗС не назвали прізвище затриманого, натомість запропонували називати його дипломат "Л". Проте голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль заявляє, що контрабандні цигарки через кордон намагався провезти мешканець Києва Сергій Ліщишин, який є чоловіком першого секретаря Посольства України в Словаччині Оксани Ліщишин.