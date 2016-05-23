"Цигарковий дипвантаж": до контрабанди причетне посольство України в Словаччині - ЗМІ (відео)
12:16, 23 травня 2016Суспільство
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До спроби незаконного перевезення через кордон цигарок на понад 600 тисяч гривень причетні співробітники посольства в Словаччині.
До Угорщини під виглядом дипвантажу везли цигарок на понад півмільйона / ДФС
До організації спроби перевезення через пункт пропуску "Лужанка" на кордоні з Угорщиною партії цигарок під виглядом дипломатичного вантажу причетне посольство в Словаччині. Про це з посиланням на власні джерела пише "Закарпаття онлайн".
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За інформацією видання, мова йде про співробітників консульства України в Словацькій Республіці.
Як повідомлялось, у пункті пропуску на кордоні з Угорщиною в автомобілі, яким керував водій із диппаспортом, виявили вантаж цигарок на суму понад 600 тисяч гривень.
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