"Цигарковий дипвантаж": до контрабанди причетне посольство України в Словаччині - ЗМІ (відео)

До організації спроби перевезення через пункт пропуску "Лужанка" на кордоні з Угорщиною партії цигарок під виглядом дипломатичного вантажу причетне посольство в Словаччині. Про це з посиланням на власні джерела пише "Закарпаття онлайн".

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За інформацією видання, мова йде про співробітників консульства України в Словацькій Республіці.

Як повідомлялось, у пункті пропуску на кордоні з Угорщиною в автомобілі, яким керував водій із диппаспортом, виявили вантаж цигарок на суму понад 600 тисяч гривень.