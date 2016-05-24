У Путіна заявили про загрозу зриву перемир'я на Донбасі

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

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«Питання стоїть дуже гостро. Частішають випадки порушення. На жаль, це становить загрозу режиму перемир'я. Це перемир'я є наріжним каменем Мінських домовленостей. І безумовно, таку стурбованість було висловлено президентом Путіним», - сказав Пєсков.