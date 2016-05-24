У Путіна заявили про загрозу зриву перемир'я на Донбасі
13:07, 24 травня 2016Політика
6396 2
У Кремлі заявили про загрозу зриву перемир'я на Донбасі.
У Кремлі заявили, що частішають випадки порушення / www.youtube.com
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.
Читайте такожЗахарченко оголосив праймеріз в окупованому Донецьку та допустив участь у виборах кандидатів від усієї України
«Питання стоїть дуже гостро. Частішають випадки порушення. На жаль, це становить загрозу режиму перемир'я. Це перемир'я є наріжним каменем Мінських домовленостей. І безумовно, таку стурбованість було висловлено президентом Путіним», - сказав Пєсков.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter