У Путіна відмовилися коментувати скарги кримчан на низькі пенсії

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков сказав журналістам: «Дмитро Анатолійович Медведєв очолює уряд, і ви знаєте, що це питання уряду. У нас уряд має широкі повноваження, тому в даному випадку я не вважав би за коректне коментувати рішення уряду і, тим більше - голови кабінету».

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Як повідомлялося, 23 травня прем'єр-міністр РФ Медведєв під час зустрічі з жителями окупованого Росією Криму заявив, що рішення про чергову індексацію пенсій в країні не приймалося, оскільки на це немає грошей.

Довідка УНІАН. Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» щодо його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і упровадили санкції стосовно Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.