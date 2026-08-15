В Україні масштабні проблеми з безготівковою оплатою: що відомо

У "Приватбанку" підтвердили технічний збій та повідомии, що вирішують проблему.

По всій Україні виникли проблеми з безготівковою оплатою, люди в соцмережах пишуть, що в магазинах неможливо розплатитися банківською карткою.

Повідомляється, що оплата через термінали або не проходить взагалі, або проходить з певними труднощами, і після декількох спрооб. Це займає багато часу, тож у супермаркетах утворюються довгі черги.

Крім того, українці повідомляють, що з деяких рахунків гроші списуються, але покупка не проходить.

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У "Приватбанку" підтвердили технічний збій, повідомили, що знають про проблему й уже працюють над її вирішенням.

"Зараз є складнощі в роботі кількох сервісів, але наша команда вирішує проблему", – запевнили в команді.

Водночас поки що невідомо, із чим пов'язані масові збої.

Безготівкова оплата в Україні - новини

Раніше Національний банк України змінив правила роботи з платіжними картками та онлайн-оплатами, щоб зробити платежі прозорішими й ускладнити шахрайські схеми.

Зокрема, банки та платіжні сервіси будуть зобов’язані передавати більше інформації про отримувачів коштів, а в квитанціях з’явиться більше деталей про платіж.

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