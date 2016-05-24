Громадський контроль потрібно перестати сприймати як втручання в роботу оборонного сектору - нардеп

Про це на брифінгу у ВР повідомила голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, народний депутат фракції Партії "Блок Петра Порошенка" Ірина Фріз, передає прес-служба політсили.

"З цієї конференції ми маємо зробити висновок, що поняття "демократично-цивільний контроль" має перестати сприйматися в секторі безпеки і оборони і громадянському суспільстві як спроба втручання", - наголосила нардеп.

За її словами, у першу чергу демократично-цивільний контроль буде спрямований на підвищення ефективності роботи як спецслужб та розвідувальних органів, так і силових структур.

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Фріз зазначила, що вперше у роботі конференції беруть участь представники управління розвідки Міністерства оборони та зовнішньї розвідки України: "Ніколи раніше в Україні наші спецслужби, розвідувальні органи не були настільки готові до реформування і відкриті до співпраці з міжнародними партнерами, як сьогодні. Це добрий знак і свідчення того, що курс на євроатлантичну інтеграцію вже ні в кого не викликає сумніву".

Крім того, під час брифінгу Фріз повідомила, що 25 травня відбудеться засідання міжнародної експертної групи щодо розробки законодавчих ініціатив, які будуть готуватися за результатами конференції. Зокрема, йдеться про підготовку законопроекту "Про демократично-цивільний контроль над сектором безпеки і оборони".