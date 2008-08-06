Південна Осетія оформить добровольців з Росії як міліціонерів

До МВС невизнаної республіки Південної Осетії наберуть вихідців з регіону, які живуть у Росії. Таке доручення, як повідомляє РІА "Новости", голові МВС дав південноосетинський президент Едуард Кокойти.

Міністр внутрішніх справ невизнаної республіки Михайло Міндзаєв, виступаючи на нараді силовиків за участю президента, визнав, що в його відомстві не вистачає більше 530 співробітників.

Ймовірно, йдеться про добровольців, що прибувають до невизнаної республіки з Північної Осетії, вважає агентство.

Кількасот таких волонтерів, нагадує Лента.ру, вже приїхали до Цхінвалі. Коментуючи їх приїзд 4 серпня, Кокойти заявив, що добровольці "організовано вливатимуться в структури Міністерства оборони Південної Осетії". Раніше він пообіцяв оголосити загальну мобілізацію і вербування добровольців по всьому Північному Кавказу, в разі якщо обстановка в Південній Осетії загостриться.

Влада Грузії, зі свого боку, заявила, що розглядає волонтерів, які їдуть до зони конфлікту, як "терористів", і погрожує "знищувати їх на місці".