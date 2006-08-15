Кримськотатарська партія провела свою прес-конференцію на вулиці
У Будинку профспілок вибухівки не знайшли
Інформація про те, що в будівлі Будинку профспілок в центрі Сімферополя закладено вибуховий пристрій, не підтвердилася.
Про це УНІАН повідомили співробітники правоохоронних органів.
"Ми провели перевірку, виявилося, що інформація про вибуховий пристрій помилкова", - сказали міліціонери.
Після перевірки будівлі працівники численних офісів і установ, які розташовані в Будинку профспілок, приступили до роботи.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 13.00 надійшов дзвінок про замінування будівлі Будинку профспілок, з будівлі були евакуйовані всі люди.
Дзвінок про замінування надійшов тоді, коли повинна була початися прес-конференція нової кримськотатарської партії "Міллі Фірка". Самі ж представники партії, які вимушені були проводити свій захід на вулиці, не пов`язують дзвінок з прес-конференцією.