Кримськотатарська партія провела свою прес-конференцію на вулиці

Інформація про те, що в будівлі Будинку профспілок в центрі Сімферополя закладено вибуховий пристрій, не підтвердилася.

Про це УНІАН повідомили співробітники правоохоронних органів.

"Ми провели перевірку, виявилося, що інформація про вибуховий пристрій помилкова", - сказали міліціонери.

Після перевірки будівлі працівники численних офісів і установ, які розташовані в Будинку профспілок, приступили до роботи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 13.00 надійшов дзвінок про замінування будівлі Будинку профспілок, з будівлі були евакуйовані всі люди.

Дзвінок про замінування надійшов тоді, коли повинна була початися прес-конференція нової кримськотатарської партії "Міллі Фірка". Самі ж представники партії, які вимушені були проводити свій захід на вулиці, не пов`язують дзвінок з прес-конференцією.