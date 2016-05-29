Порошенко заявив про домовленість з Росією щодо повернення Афанасьєва та Солошенка до України

Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу "Інтер".

"Війна не може бути закінчена, поки останнього полоненого не повернуто додому, коли останньому загиблому не віддана відповідна шана й повага і коли останній зниклий безвісти не знайдений і не повернутий додому. І в цих умовах, безумовно, повернення заручників, причому як тих, які незаконно засуджені в РФ або заарештовані, як і тих, хто перебуває на окупованій території – це є мій перший пріоритет. Штаб продовжує працювати", - заявив Порошенко.

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"Я далекий від того, щоб зараз давати будь-які дати, обіцянки або називати багато прізвищ. Можу сказати лише, що за попередньою домовленістю ми маємо розраховувати на повернення додому Афанасьєва та Солошенка", - додав президент.

Як повідомлялося, Афанасьєв засуджений у РФ до 7 років суворого режиму за звинуваченням в тероризмі.

73-річного Солошенка засудили в Росії до 6 років ув’язнення за звинуваченнями у спробах придбати вироби для відновлення засобів ППО в Україні.