Порошенко назвав дивом визволення Савченко з російської в’язниці

Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу «Інтер».

«Це сьогодні фактично диво, коли повернулася Надія», - заявив Порошенко.

«Почалася ця робота ще в липні 2014 року, коли вперше було поставлено питання, вимога щодо її повернення, і десь наприкінці 2014 року нам було заявлено, що вони збираються розглядати це питання лише після того, як буде «вирок» так званого суду в Росії», - додав президент.

«Вже моя заява в Туреччині, де я виявив ініціативу і сказав, що я готовий взяти на себе політичну відповідальність і прийняти рішення про помилування російських спецназівців для того, щоб повернути Надію додому, і після цієї публічної заяви обговорення цього питання перейшло в публічну площину. До цього це була кропітка, але непублічна робота», - заявив глава держави.

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Як повідомляв УНІАН, 9 березня Порошенко під час прес-конференції в Анкарі заявив, що готовий використати будь-які свої конституційні повноваження для того, щоб повернути Савченко якнайшвидше додому.

25 травня відбувся обмін Савченко на російських спецпризначенців Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва.

Савченко повернулася до Києва літаком президента України.