У Путіна не підтвердили домовленості щодо передачі Афанасьєва і Солошенка

Про це повідомив в понеділок журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує РИА "Новини".

"Я просто не міг би це підтвердити. Я не володію інформацією, яка дозволяла б мені це підтвердити", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання про підтвердження слів Порошенка про таку домовленість.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Порошенко заявив про домовленості з Росією про повернення Афанасьєва і Солошенка в Україну.

Як повідомлялося, Афанасьєв засуджений у РФ до 7 років суворого режиму за звинуваченням у тероризмі.

73-річного Солошенка в Росії засудили до 6 років ув'язнення за звинуваченням у спробах придбати вироби для відновлення засобів ППО в Україні.