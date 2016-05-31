Уряд Нідерландів підтримав безвізовий режим для українців

17:16, 31 травня 2016
Політика
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Уряд Нідерландів підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим з Євросоюзом.

REUTERS

Про це йдеться у листі міністра закордонних справ Нідерландів Берта Кундерса від 27 травня голові парламенту країни. Документ оприлюднено на сайті парламенту.

"Враховуючи прогрес та виконання вимог, уряд погодився з оцінкою Комісії, що Україна виконала всі умови Плану дій щодо лібералізації візового режиму. Тому уряд ухвалив позитивне рішення щодо пропозицій Комісії", - зазначається у листі.

Крім того, в уряді Нідерландів наголосили на необхідності продовження Єврокомісією перевірки виконання Україною вимог, необхідних для лібералізації візового режиму з ЄС.

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Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Єврокомісія поінформувала, що запропонувала Європарламенту і Раді ЄС скасувати візи для громадян України.

Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією у грудні минулого року, в якій, зокрема, підтверджено, що Україна виконала всі критерії за Планом дій щодо візової лібералізації.

20 травня голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський заявив, що запровадження ЄС безвізового режиму для України, рішення про яке повинен прийняти Європарламент, йде за планом, а інформації про затримки немає.

Візова робоча група Європейської ради продовжить обговорення пропозиції Єврокомісії надати Україні безвізовий режим на наступному засіданні 14 червня.

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