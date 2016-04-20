Порошенко зробив заяву з приводу пропозиції Єврокомісії скасувати візи українцям (відео)

"Для мене особисто це був тривалий шлях важкої дипломатичної та внутрішньополітичної роботи. Пам’ятаю кожний крок на цьому шляху, кожне рішення, практично кожну літеру в безвізовому законодавстві. І взагалі ми виконали план, який містив у собі майже 140 умов. Найголовніші з яких стосуються нової ефективної системи безпеки і боротьби з корупцією. Зокрема все антикорупційне законодавство прийняте як одна з умов скасування віз", - цитує Порошенка його прес-служба.

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За словами президента, позначку «виконано» стосовно запровадження безвізового режиму можна буде поставити за кілька місяців.

Порошенко також від імені українського народу подякував Єврокомісії за таке рішення, "яке ще більше зближує нас з єдиною європейською родиною".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 квітня, Єврокомісія офіційно запропонувала скасувати візи для українців. Про це заявив єврокомісар з питань міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос.

"Я радий оголосити, що Єврокомісія сьогодні ухвалила законодавчу ініціативу внести Україну у список країн з безвізовим режимом у візове законодавство. Іншими словами, ми виконуємо наші зобов'язання запропонувати безвізові поїздки в ЄС українським громадянам з біометричними паспортами", - заявив Аврамопулос.

Як відомо, згідно з процедурами ЄС, тепер пропозиція Єврокомісії повинна пройти тривалу процедуру узгодження серед країн-членів Євросоюзу, а також на рівні Європейського парламенту.

Згодом, щонайменше за місяць, вона має бути затверджена Радою ЄС з питань юстиції, свободи та безпеки, що збирається раз на квартал.