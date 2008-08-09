Кабмін підвищив розмір держдотацій для тваринництва

Кабінет Міністрів України постановою від 6 серпня 2008 р. №706 підвищив розмір державних дотацій сільгоспвиробникам за вирощену і реалізовану худобу і птицю.

Документ оприлюднено на сайті уряду.

Дана постанова передбачає збільшення дотації для сільгосппідприємств і фізичних осіб за молодняк великої рогатої худоби - з 1,9 грн. до 2,9 грн., за свиней (за винятком свиноматок і кабанів) - з 1,4 грн. до 2,15 грн. (за кілограм живої ваги).

Також збільшено дотацію за птицю домашню м`ясних порід: кури - з 0,65 грн. до 1 грн., качки, гусей, індиків - з 0,9 грн. до 1,4 грн.

У постанові сказано, що підвищені розміри виплат тваринницької дотації вводяться з 1 серпня цього року.

Крім того, документом доручено Міністерству аграрної політики подати Міністерству фінансів пропозиції щодо перерозподілу в установленому порядку коштів за бюджетними програмами в обсягу 280 млн. гривень з метою збільшення витрат для виплати тваринницької дотації.