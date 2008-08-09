Медведєв: Російські війська почали нову операцію в Південній Осетії

Російські миротворці розпочали "операцію з примусу до миру" в зоні грузино-південноосетинського конфлікту. Про це заявив президент Росії Дмитро Медведєв, повідомляє РІА Новини.

"Наші миротворці та придані їм частини нині здійснюють операцію з примусу грузинської сторони до миру. На них також лежить відповідальність щодо захисту населення. Усім цим ми зараз займаємося", - заявив Медведєв.

Раніше повідомлялося, що в район бойових дій прибули танкові, мотострілецькі та розвідувальні підрозділи з штатною бойовою технікою. Штурмова авіація зосереджена на найближчих російських аеродромах.