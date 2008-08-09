Костенко: військовими діями проти Грузії Росія попереджає Україну

Лідер Української народної партії, народний депутат України Юрій КОСТЕНКО впевнений, що Росія, розпочавши військові дії в Грузії, переслідує мету перешкодити вступу цієї країни в НАТО і Європейський Союз.

Про це йдеться у коментарі Ю.КОСТЕНКА, переданому УНІАН прес-службою УНП.

На думку Ю.КОСТЕНКА, «це підтверджується словами канцлера Німеччини Ангели МЕРКЕЛЬ, яка заявила, що до встановлення політичної стабільності в Грузії (тобто до вирішення проблеми між Грузією та Росією) Німеччина не буде підтримувати ПДЧ щодо Грузії».

«Мова не стільки про загрозу для Росії, якщо Грузія стане членом НАТО, як про поділ сфер впливу, на якому наполягає Москва, - всі пострадянські країни, окрім Прибалтійських, мають бути в сфері російського геополітичного, військового, економічного впливу. Тому Росія так активно висловлює свою підтримку сепаратистам Абхазії, Аджарії та Південної Осетії та вдається до прямих військових дій”, - сказав лідер УНП.

Цим же, на його думку, пояснюється і активність російських політиків в Україні, які “не втомлюються влаштовувати провокації на тему про статус Севастополя та заявляють, що Чорноморський Флот РФ не вийде з Криму”. “Таким чином Росія хоче показати, «хто в домі хазяїн», тобто до чиєї сфери впливу належать ці регіони», - зазначив Ю.КОСТЕНКО.

Лідер УНП також вважає, що «військовими діями проти Грузії Росія попереджає Україну щодо наших євроінтеграційних планів».

За таких обставин, вважає український політик, «дії в Грузії – це останнє попередження українським політикам «високого польоту», що вони повинні не загравати з Кремлем, сподіваючись на міфічну політичну підтримку на виборах – президентських чи парламентських, а захищати національні інтереси України». «Пошук підтримки Москви приведе українських політиків до того, що їм не буде де царювати – ні в статусі прем’єра, ні в статусі президента, а їх роль зведеться до генерал-губернаторства, як це вже бувало в історії України», - додав Ю.КОСТЕНКО.

«Розмови про реверсне використання нафтогону «Одеса-Броди» я напряму пов’язую з президентськими виборами і не можу розцінити їх інакше, як готовність здати національні інтереси в обмін на крісло генерал-губернатора України», - заявив лідер Української народної партії.