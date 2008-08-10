Заява України щодо Чорноморського флоту "потребує опрацювання"

Заява України щодо можливих наслідків вступу в бойові дії з Грузією Чорноморського флоту є для Росії "заявою новою, такою, що потребує опрацювання", заявив заступник начальника Генерального штабу Збройних сил РФ Анатолій Наговіцин. Він також зазначив, що наразі Чорноморський флот не веде ніяких військових дій щодо грузинських кораблів, проте вказав на наявність "певного обмеження щодо режиму".

Раніше Україна заявила про те, що залишає за собою право відповідно до норм міжнародного права і законодавства України заборонити повернення на територію України до вирішення конфлікту кораблів і суден, які можуть взяти участь у зазначених діях.