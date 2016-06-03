"Сигаретний дипвантаж": Порошенко зняв з посади посла України у Словаччині на тлі скандалу з контрабандою

Текст відповідного указу розміщений на офіційному сайті глави держави.

«Звільнити Гаваші Олега Олодаровича від посади надзвичайного і повноважного посла України в Словацькій Республіці», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня закарпатські митники вилучили майже 60 тис. сигарет в українця з дипломатичним паспортом та листом від одного з посольств України про те, що в автомобілі перевозиться дипломатичний вантаж, який не підлягає контролю.

У МЗС не назвали прізвище затриманого, але запропонували називати його громадянин "Л". Однак голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль заявив, що партію контрабандних сигарет вартістю 620 тис. грн за кордон намагався провезти житель Києва Сергій Ліщишин, який є чоловіком першого секретаря посольства України в Словаччині Оксани Ліщишин.

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24 травня в МЗС повідомили про відкликання першого секретаря українського посольства у Словаччині Ліщишин і повернення її в Україну.

25 травня прокуратура Закарпатської області розпочала кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем і підробки документа службовцями посольства України у Словаччині.