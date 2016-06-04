ОБСЄ: Поновлення переговорів щодо Придністров'я дає імпульс для досягнення реального прогресу
Поновлені переговори з придністровського врегулювання у форматі 5+2 за участю України надають імпульсу для досягнення реального прогресу в найближчі тижні.
Про це повідомив спеціальний представник чинного голови ОБСЄ від Німеччини щодо процесу придністровського врегулювання, посол Корд Мейєр-Клодт, йдеться на сайті ОБСЄ.
«Відновлення переговорів у форматі «5+2» свідчить про свіжій імпульс у переговорному процесі й забезпечує нову динаміку для досягнення реального прогресу», - сказав Майєр-Клодт.
Результатом переговорів, що відбулися сьогодні в Берліні, стало підписання сторонами протоколу, який деталізує кроки, необхідні для вирішення низки конкретних питань до неформальної Конференції із заходів зміцнення довіри, яка пройде в липні в Баварії.
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«Після двох днів предметних дискусій, я радий повідомити, що ми просунулися у вирішенні низки суттєвих питань на благо обох сторін, у тому числі у сферах телекомунікацій, транспорту і освіти», – заявив Майєр-Клодт.
«Завдяки колективним зусиллям сторін і міжнародних партнерів, у нас є реальний шанс, що ці ключові проблеми будуть вирішені протягом місяця», - додав він.
Спеціальний представник привітав постійні зусилля сторін і міжнародних партнерів протягом останніх місяців, включаючи посилення діалогу між політичними представниками і у форматі робочих груп, а також візит посередників і спостерігачів до Кишинева і Тирасполя в квітні 2016 року.
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«Ця зустріч у форматі «5+2» є свідченням того, що конструктивний і постійний діалог на всіх рівнях має ключове значення для проведення предметних переговорів у форматі «5+2», – зазначив глава Місії ОБСЄ в Молдові, посол Майкл Скенлан.
«Я закликаю сторони продовжувати в тому ж дусі протягом найближчих тижнів і в повній мірі використовувати цінний внесок наших міжнародних партнерів, щоб досягти цілей, визначених у протоколі», - додав він.
Переговори у форматі «5+2» включають участь представників сторін, посередників і спостерігачів – Молдови, Придністров'я, ОБСЄ, Російської Федерації, України, Сполучених Штатів та Європейського Союзу.