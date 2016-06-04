Генпрокуратура відкрила кримінальну справу проти нардепа з БПП

Про це йдеться у відповіді ГПУ на звернення народного депутата від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука, яку у Facebook оприлюднив нардеп Андрій Лозовий.

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Згідно з документом, справу відкрито за ознаками кримінальних порушень, передбачених ч.2 ст. 110 КК (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), і ч.2 ст. 161 УК (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії).

"Йдеться про просування Гончаренком ідей "русского мира" в Одесі, зустрічі з кураторами з ФСБ і підривну антиукраїнську діяльність в цілому", - написав Лозовий.

Відповідь ГПУ датовано першим червня. Документ підписав заступник генпрокурора Юрій Севрук, який 3 червня пішов у відставку.

У свою чергу Гончаренко у блозі на "Українській правді" відкидає звинувачення і каже, що готовий до перевірки.

"Що стосується мене. Готовий до перевірки аж до виміру рівня вати в моїй крові. "Просування "русского мира" – це, мабуть, коли я захищав Україну 2 травня 2014 року в Одесі в центрі і біля Будинку профспілок. "Зустріч з кураторами ФСБ" – це, мабуть, коли опричники Путіна мене заарештували на марші пам'яті Нємцова в Москві, на якому я йшов з портретом Надії Савченко в руках. Мої "куратори" ще й побили мене, мабуть, для відводу очей. А посягання на територіальну цілісність України – це, мабуть, коли я в день "референдуму" в Криму прорвався на дільницю, де голосував Аксьонов, з українським прапором в руках. Узагалі, бути об'єктом депутатського звернення Мосійчука – це честь, і це вже абсолютно серйозно. Крутіше – тільки якби він зробив депутатський запит. Просто у нього це дорожче. Вся ця міні-історія – просто сучасна українська класика", – стверджує Гончаренко.