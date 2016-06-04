В ООН назвали достовірною інформацію про рух військ РФ через український кордон

Про це йдеться у доповіді Управління верховного комісара ООН з прав людини, повідомляє Голос Америки.

Як відзначають спостерігачі ООН, активність бойових дій на сході країни знизилася, проте Мінські угоди, як і раніше, тендітні, і ситуація в будь-який момент може перерости в тривалий конфлікт або може загостритись. Обидва сценарії призведуть до катастрофічних наслідків для цивільного населення і буде шкодити правам людини, підкреслюють експерти, відзначаючи також, що ці наслідки будуть відчуватися в країні протягом багатьох років.

Речниця ООН з прав людини Равіна Шамдасані сказала, що стурбована збільшенням кількості важкої військової техніки поблизу лінії зіткнення в Донецькій області.

«Ми отримали достовірні повідомлення про рух російських військовослужбовців через кордон - як на територію України, так і з території країни, - зазначила вона. - Це стосується і важких озброєнь. Причому мова йде про цілком достовірні повідомлення».

Доповідь Управління верховного комісара ООН з прав людини покладає відповідальність за порушення прав людини на озброєних де-факто правителів Східної України. Згідно з даними, наведеними опублікованими в доповіді, близько 2,7 мільйона мирних мешканців, які перебувають під їх контролем, позбавлені права на свободу вираження поглядів, мирних зібрань та асоціацій.

ООН також зазначає, що насильницькі зникнення, незаконні затримання, катування та жорстоке поводження залишаються глибоко укоріненою практикою, як в районах, контрольованих озброєними групами, так і на території, контрольованій урядом.

За словами Шамдасані, працівники Управління ООН з прав людини зафіксували кілька випадків сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом.

«Більшість заяв вказують на те, що погрози зґвалтуванням та іншими формами сексуального насильства використовуються як спосіб жорстокого поводження та катування в контексті незаконних та свавільних затримань, як чоловіків, так і жінок…Погрози сексуальним насильством, тілесними ушкодженнями чи вбивством щодо родичів жіночої статі, або їх затримання часто використовуються як засоби для примушення затриманих чоловіків зізнатися, зректися своєї власності, або вчинити інші дії, яких вимагають порушники, в якості передумови їх звільнення або безпеки», - вказано у доповіді.

Під час проведеного ООН розслідування виявилося, що безкарність продовжує бути ключовою ознакою конфлікту.

«Безкарність правоохоронних органів та органів безпеки за порушення прав людини залишається поширеною та часто пояснюється складнощами, викликаними існуючим збройним конфліктом. На територіях, контрольованих озброєними групами, законність і порядок занепали, та розвиваються паралельні структури», - йдеться у доповіді Управління верховного комісара ООН з прав людини.