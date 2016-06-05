Російський опозиціонер пояснив, чому Україні треба виходити з переговорів із РФ щодо Донбасу

Про це Боровой написав у своїй статті для "Апострофа".

"Продовжувати цю комедію і блюзнірство не можна. Путін і відверті бандити починають вимагати від української влади визнання їх як політичної сили. У цих умовах потрібно зробити тільки одне - виходити з цього переговорного процесу. Незважаючи навіть на можливий тиск з боку Штатів і ЄС", - вважає російський політик.

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На його думку, Україна пішла на переговори з Росією і бойовиками Донбасу (так званий Мінськ-1) в той період, коли українська армія була небоєздатною, а також у нашої країни була відсутня національно орієнтована дипломатія. Однак, як пише Боровой, зараз все змінилося.

"Треба заявляти про те, що: по-перше, з терористами ніякі переговори неможливі, крім переговорів про звільнення заручників; по-друге, всі досягнуті, зафіксовані угоди втрачають будь-яку чинність, тому що в результаті цього процесу, який проходить після "Мінська-1" і "Мінська-2", весь світ переконався в тому, що це не сторона переговорів", - додав лідер партії "Західний вибір".

Він вважає, що бойовики на Донбасі є такими ж терористами, як ті, які захоплюють торгові центри і літаки.

"Тільки у випадку з Україною вони вимагають змінити Конституцію країни. Це абсурд - намагатися звільнити країну такою ціною. Це зрада інтересів своєї держави", - додав російський політик.

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що Росія не може реалізувати Мінські угоди, і пов'язувати їхнє виконання із санкціями абсурдно.