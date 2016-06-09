Савченко про зустріч з Порошенком: Я відчула навчання і повчання

Про свої враження після зустрічі вона розповіла в ефірі телеканалу 112 Україна.

Однією з тем розмови була висловлена раніше Савченко позиція, що вона готова взяти участь у прямих переговорах з керівниками "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченко та Ігорем Плотницьким.

"Президент дотримується тієї лінії, що все ж вони є терористами, вони вбивали наших людей. І напряму можна, ну як напряму, це слово відразу всіх лякає, що обговорювати в такому контексті, як я хочу, можна тільки звільнення заручників. В принципі, я тільки це й збиралася обговорити", - пояснила вона свою позицію.

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"Я відчула навчання і повчання, в деяких моментах, я це приймаю, бо я тільки вчуся", - розкрила вона враження від зустрічі з главою держави.

Крім того, президент підтримав Савченко і у неї склалося враження, що він готовий працювати, щоб "витягнути хлопців".

"І він дійсно працює на вищому щаблі, це політв'язні, включаючи і тих хлопців, які зараз у полоні після боїв. Тобто, що вам сказати, президент робить, напевно, все від нього залежне", - розповіла вона.

Також Савченко і поділилася тим, в якому тоні проходять розмови з президентом. "Я не можу сказати, що дуже якийсь офіційний тон, я не можу сказати, що він дуже свавільний. Такий, як з вами, звичайний діловий тон, людський", - розповіла вона.

Також серед тем, які обговорювали депутат і президент була майбутня поїздка Савченко в ПАРЄ, "говорили про зустрічі, графіки, обговорення".