Нафтогаз звільнив чиновника, який купив Івченку Мерседес за 1 мільйон

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» звільнила генерального директора свого дочірнього підприємства «Газ-тепло» Дмитра Бублика, призначивши замість нього Валерія Пудрика.

Про це повідомило інформоване джерело.

Пудрик призначений на посаду внутрішнім наказом по «Нафтогазу України».

У липні 2005 року «Нафтогаз України» звільнив від обов`язків гендиректора «Газ-тепла» Пудрика, призначивши замість нього Бублика.

Бублик, що знаходиться в родинних зв`язках з екс-главою «Нафтогазу», прославився тим, що за рахунок свого відомства купив родичу «Мерседес» за 1 млн. грн., чим наробив багато шуму в українських ЗМІ, а Івченко одержав прізвисько Льоша-Мерседес.

Обком з посиланням на Українські новини