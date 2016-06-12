У Харкові відзначили День незалежності РФ церемонією "похорону" опудала Путіна (фото, відео)

У Харкові активісти відзначили День незалежності Росії проведенням церемонії “поховання” опудала президента РФ Володимира Путіна.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 30 активістів з прапорами України, плакатами “Путин, всё” та похоронними вінками із колючого дроту пронесли труну з опудалом президента Росії Володимира Путіна від вулиці Пушкінської до будівлі Генконсульства Росії в Харкові на вулиці Максиміліанівській.

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Ходу з труною супроводжував духовий оркестр, який грав і похоронний марш, і пісню фанів про Путіна.

За словами представника «Правого сектора» Юрія Ліхоти, для Росії святкування Дні незалежності є абсурдом, тому харківські активісти абсурдним чином вирішили привітати росіян.

“Від кого вони були залежні? Від монголо-татар?”, - обурився активіст.

Учасники ходи залишили труну з опудалом Путіна навпроти головного входу до будівлі консульства, на проїжджій частині вулиці Максиміліанівської.

Вхід в будівлю Генконсульства охороняли більше 200 працівників поліції та Національної гвардії.

Під час ходи рух транспорту вулицею Максиміліанівською був перекритий.

Залишивши труну біля Генконсульства, активісти розійшлися. Ніхто з російських дипломатів до учасників акції не виходив.