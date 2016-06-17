До сесійної зали Рівненської облради ввели загін спецпризначенців через бійку депутатів

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на сесійному засіданні облрада мала ухвалити рішення з приводу того, кого вважати легітимним керівником ради - Володимира Ковальчука, якого кілька місяців тому рішенням депутатів було звільнено і якого поновив на посаді суд, чи Олександра Корнійчука, якого депутати обрали на цю посаду після звільнення Ковальчука.

На даний час до розгляду питання справа не дійшла. Натомість у сесійній залі зчинилася бійка між прихильниками двох голів. Під час бійки хтось кинув пляшку з водою в голову Корнійчука, влучивши в область ока. На місці удару з’явилася припухлість.

Аби припинити бійку до сесійної зали було введено загін спецпризначенців, який відгородив президію від зали.

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Зараз правоохоронці продовжують перебувати в залі.

В засіданні сесії оголошено перерву.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня Рівненська обласна рада на сесійному засіданні обрала новим головою ради 34-річного керівника апарату Рівненської ОДА, члена фракції "Блок Петра Порошенка" в облраді Олександра Корнійчука.

Перед цим, на цій же сесії, облрада достроково припинила повноваження голови облради, висуванця Радикальної партії Володимира Ковальчука.

11 квітня Рівненський окружний адмінсуд визнав протиправним рішення облради про дострокове припинення повноважень Ковальчука.