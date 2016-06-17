Порошенко анонсував залучення Ватикану до визволення заручників на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час спільної прес-конференції з державним секретарем Ватикану в Києві.

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«Ми домовилися скоординувати наші дії щодо залучення Святого престолу до гуманітарних місій по визволенню заручників, які перебувають у неволі», - заявив президент.

Крім того, обидві сторони виступають за консолідацію зусиль у боротьбі з порушенням прав людини в анексованому Росією Криму.

«У нашій бесіді ми не оминули й питання порушення прав людини в окупованому Криму. Ми дійшли згоди, що потрібно консолідувати зусилля з метою боротьби з цим ганебним явищем», - сказав Порошенко.

«Я висловив переконання, що Святий Престол разом з іншими міжнародними партнерами діятиме в дусі невизнання анексії Криму Росією і підтримки суверенітету, територіальної цілісності та незалежності нашої держави», - додав президент.

Нагадаємо, в Україні з офіційним візитом перебуває державний секретар Святого Престолу кардинал П’єтро Паролін.