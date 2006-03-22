Блок Литвина зняв відео про підступну Катерину

Народний блок Литвина підготував скаргу до Центральної виборчої комісії і до суду щодо незаконних дій молодіжного крила Конгресу українських націоналістів.

Про це УНІАН повідомив керівник виборчого штабу Народного блоку Литвина Ігор ЄРЕМЕЄВ на прохання прокоментувати повідомлення Молодіжного націоналістичного конгресу. Зокрема, МНК розповсюдив повідомлення, що сьогодні, 22 березня, близько 15.30 у районі столичного Будинку учителя керівник виборчого штабу Народного блоку Литвина народний депутат І.ЄРЕМЕЄВ незаконно затримав активістку Молодіжного націоналістичного конгресу Катерину ЦИБЕНКО. У той момент вона розповсюджувала агітаційні матеріали із закликом до блоку Литвина не спекулювати не темі визнання ОУН-УПА. “Ігор ЄРЕМЕЄВ відібрав мобільний телефон Катерини. Такі дії народного депутата класифікуються як грабіж. Після цього Катерину посадили у машину та вивезли у невідомому напрямку. Зараз силами Молодіжного націоналістичного конгресу з’ясовується місце перебування Катерини та готується заява в МВС щодо протиправний дій ЄРЕМЕЄВА, за які передбачена кримінальна відповідальність”, - повідомив Інформцентр МНК.

Коментуючи це повідомлення, І.ЄРЕМЕЄВ розповів, що сьогодні він став свідком того, як дівчина розклеювала листівки у Києві без вихідних даних, які компрометували Народний блок Литвина.

За словами депутата, він запропонував цій дівчині під’їхати в офіс, де їй видали ці листівки. “Коли ми приїхали, то виявилося, що це офіс Молодіжного крила КУНу”, - сказав І.ЄРЕМЕЄВ.

Він наголосив, що разом із собою він також взяв представників міліції, представника Блоку Литвина у ЦВК, народного депутата Василя НАДРАГУ, журналістів і свідків. І для того, щоб не було звинувачень, весь візит до офісу молодіжного крила КУН документувався на відео, сказав депутат.

За словами І.ЄРЕМЕЄВА, в офісі було виявлено дуже багато пачок листівок з компрометацією блоку Литвина без вихідних даних. За цим фактом готується скарга в ЦВК та до суду.

І.ЄРЕМЕЄВ також повідомив, що дівчина, яка розклеювала листівки, залишилась в офісі молодіжного крила КУН.

Сьогодні Молодіжний націоналістичний конгрес розповсюдив заяву з вимогою до спікера парламенту Володимира ЛИТВИНА “припинити спекуляції щодо визнання ОУН-УПА”. У цій заяві, зокрема, зазначалося, що Народний блок Литвина “МИ” є “однією з сил, що проводять двояку, залежну від регіональної кон’юнктури політику”. Так, МНК стверджує, що “після візиту Володимира ЛИТВИНА 2 березня до Івано-Франківська, коли його пікетуванням зустріли українські націоналісти, спікер Верховної Ради всі звинувачення у блокуванні процесу визнання ОУН-УПА переадресував на адресу Президента та уряду. Однак, буквально наступного дня увесь прикарпатський регіон був заклеєний плакатами „Народний блок Литвина за визнання ОУН-УПА”.

У заяві зазначається, що В.ЛИТВИН 6 вересня 2005 року “безпідставно практично без обговорення (із суцільною брехнею про ОУН-УПА виступив лише П.СИМОНЕНКО) зняв з порядку денного ВРУ один із законопроектів про визнання ОУН-УПА”..., а депутати фракції Народної партії за рідкісними винятками не взяли участі у голосуванні з цього питання.

Молодіжний націоналістичний конгрес у заяві вимагає від В.ЛИТВИНА “як від політика, що навіть після оприлюднення плівок МЕЛЬНИЧЕНКА декларує свою моральність, та блоку його імені справою довести свої обіцянки – у майбутньому парламенті домогтися визнання ОУН-УПА на державному рівні”.