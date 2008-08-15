Кораблі ЧФ повертаються від берегів Грузії до Севастополя

Кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації виконали всі поставлені перед ними бойові завдання і повертаються від берегів Грузії на свої бази в Севастополі і Новоросійську.

Про це заявив сьогодні офіційний представник Міністерства оборони Росії генерал-лейтенант Микола УВАРОВ, передає Gazeta.ru.

Згідно з повідомленням, «до угруповання кораблів ЧФ у районі проведення операції з примусу Грузії до миру на морі входили ракетний крейсер «Москва», сторожовий корабель «Сметливый», три великі десантні кораблі, а також малі ракетні і протичовнові кораблі, тральщики і судна забезпечення».

«Частина кораблів вже повернулася до Севастополя, частина кораблів повернулася до Новоросійська», - сказав генерал. Він зазначив, що морська частина операції, як і сухопутна, завершена. Проте деякі кораблі, задіяні в операції, поки що перебувають у східній частині Чорного моря.