У Німеччині заявили про готовність посилити санкції проти Росії

Така позиція канцлера ФРН Ангели Меркель, пише Reuters.

"Санкції можуть бути зняті, щойно Росія виконає ці зобов'язання", - сказав представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, підтвердивши позицію, узгоджену на засіданні G7 минулого місяця.

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"Тим не менше, ми готові вжити додаткових обмежувальних заходів, щоб збільшити витрати для Росії, якщо її дії викличуть таку необхідність", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році країни Заходу ввели санкції проти РФ за анексію Криму і агресію проти України. Влада Росії у відповідь встановила заборону на імпорт до РФ продуктів харчування із західних країн.

Пізніше США і ЄС прив'язали скасування санкцій до виконання Мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

31 липня закінчується дія санкцій ЄС проти Росії. Наступного тижня Євросоюз повинен прийняти рішення про продовження цих санкцій. Вони передбачають обмеження співпраці з російськими банками, імпорту та експорту, торгівлі, зокрема, нафтою, газом і озброєннями.

17 червня Європейський Союз ще на рік, до 24 червня 2017 року, продовжив санкції, запроваджені через анексії Росією Криму і Севастополя.