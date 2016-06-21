Екс-генсек НАТО: Не думаю, що Європа могла зупинити анексію Криму

11:57, 21 червня 2016
Політика
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Росія почала "гібридну війну" в Україні, поєднуючи звичайні військові дії, дії "зелених чоловічків", складну інформаційну та дезінформаційну кампанію.

REUTERS

Про це заявив в інтерв'ю "Європейської правді" колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

"Я не думаю, що Європа могла зупинити анексію (Криму - УНІАН). Це для всіх нас стало несподіванкою. Ми вважали росіян партнерами, з якими можна співпрацювати. Але раптом виявилося, що вони не поділяють таких поглядів", - заявив екс-генсек НАТО.

Расмуссен зазначив, що події в Україні застали Європу зненацька. Тому довелося адаптуватися до нової ситуації у сфері безпеки.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко призначив колишнього генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена своїм позаштатним радником.

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