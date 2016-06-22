Порошенко та Меркель обговорили продовження санкцій проти Росії та розвиток Мінського процесу

Про це повідомила прес-служба глави української держави.

"Співрозмовники обмінялися думками щодо розвитку Мінського процесу за наслідками візиту президента України до Франції та продовження санкцій проти Росії", - йдеться у повідомленні.

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Також Порошенко та Меркель обговорили результати чотиристоронньої зустрічі зовнішньополітичних радників керівників країн Нормандського формату, яка відбулася у Мінську 15-16 червня.

Меркель поінформувала президента України про зусилля Німеччини для надання українцям безвізового режиму.

Крім того, як зазначається, лідери двох держав обговорили підготовку до саміту НАТО, що відбудеться 8-9 липня у Варшаві, на який запрошено президента України.