Порошенко висловив голові Національних зборів Франції розчарування їх підтримкою зняття санкцій проти РФ

Як зазначається у повідомленні на сайті глави держави, перебуваючи з робочим візитом у Франції, Порошенко провів зустріч з Бартолоном і поінформував його, що ситуація на Донбасі залишається складною, Росія продовжує брутально порушувати норми міжнародного права, і саме цим, на його думку, має керуватися світова спільнота у своїй реакції на дії Росії.

Окрім того, зазначається, що Порошенко висловив розчарування рішенням Національних зборів Франції щодо санкцій проти Росії. Він зазначив, що розраховує на подальшу солідарність та єдність Європейського Союзу у питанні підтримки незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

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У цьому контексті український президент зауважив принципову позицію Бартолона у питанні дотримання порядку в’їзду на тимчасово окуповані території Криму та Донецької і Луганської областей.

Крім того, Порошенко поінформував співрозмовника про останні досягнення на шляху реформ, дорожньою картою яких незмінно залишається Угода про асоціацію з ЄС. Особливу увагу було приділено питанням боротьби з корупцією, реформуванню прокуратури, сфери судоустрою та децентралізації влади, у яких Франція надає експертну допомогу нашій державі.

Глава держави закликав парламентарів Франції сприяти ухваленню рішення щодо запровадження безвізового режиму Європейським Союзом для українських громадян вже найближчим часом.

Також Порошенко запросив голову Національних зборів Франції здійснити візит в Україну у зручний час.

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Нагадаємо, 8 червня Сенат (верхня палата парламенту) Франції звернувся до уряду країни з проханням поступово згорнути економічні санкції, введені Європейським союзом проти РФ.

До цього, 28 квітня, за резолюцію, що закликає місцевий уряд виступити за зняття економічних санкцій, введених Заходом проти РФ через агресію в Україні, проголосували Національні збори (нижня палата парламенту) Франції.