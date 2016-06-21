Олланд: санкції проти Росії скасують, якщо Мінські домовленості будуть виконані повністю

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент Франції Франсуа Олланд під час спільної прес-конференції з президентом України Петром Порошенко сьогодні в Парижі.

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«Останнім часом ми бачимо звільнення заручників, в плані безпеки (на Донбасі - УНІАН) ми також бачимо значні зрушення, хоча не виконані всі умови та етапи цього (Мінського - УНІАН) процесу. Зокрема, законодавство про проведення виборів на сході України, звільнення всіх заручників... повний пакет Мінських угод повинен бути виконаний», - заявив Олланд.

«Для того, щоб дотримуватися всіх домовленостей і зобов'язань, ми дуже уважно прив'язуємо питання санкцій до цього. Тому що санкції були введені після незаконної анексії Криму, потім санкції були посилені для того, щоб був більший стимул, поштовх для виконання Мінських угод», - зазначив президент Франції.

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«Якщо повністю буде виконаний Мінськ, може бути передбачено поетапне зняття (санкцій – УНІАН)», - резюмував Олланд.

Прес-секретар президента україни Петра Порошенко за підсумками спільної прес-конференції глав держав, цитуючи Олланда, додав: "Росія поки не виконала Мінськ. Санкції збережуть" .

Президент Олланд: Росія поки не виконала Мінськ. Санкції збережуть pic.twitter.com/D8gkanJsTK — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) June 21, 2016

Як повідомляв УНІАН, РФ в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі.

Росія постачає терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. Євросоюз, США та інші країни ввели санкції проти РФ у відповідь на анексію Криму і агресію на сході України.

Санкції ЄС передбачають обмеження співпраці з російськими банками, обмеження імпорту та експорту, торгівлі, зокрема нафтою, газом і озброєнням.