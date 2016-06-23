Після візиту до Києва помічник держсекретаря США приїхала в Москву (фото)
Помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд приїхала в Москву.
Там вона візьме участь у переговорах щодо України, пише у своєму Twitter прес-секретар американської дипмісії Вільям Стівенс.
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"Нуланд обговорить наступні кроки щодо реалізації Мінських домовленостей з російською стороною", - йдеться в його повідомленні.
Нуланд обговорить наступні кроки по реалізації Мінських домовленостей з російською стороною.https://t.co/zZTM4lKMOdpic.twitter.com/k5I7mN8m8z— Will Stevens (@WBStevens) June 23, 2016
A/S Nuland has arrived in Moscow & is on her way into town for meetings w Russian officials on Minsk implementation. pic.twitter.com/3IZR7hWJqO— Will Stevens (@WBStevens) June 23, 2016
Як повідомляв УНІАН, раніше посольство США в Україні повідомило, що Нуланд і старші керівники управлінь Ради національної безпеки США Чарльз Купчан і Селест Волендер у середу, 22 червня, зустрілися в Києві з Порошенком і українськими високопосадовцями.
22 червня у прес-службі АПУ заявили, що "у графіку президента Порошенка зустріч з помічником держсекретаря США Нуланд не запланована".
Під час зустрічі з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм у Києві Нуланд заявила, що планується зустріч президентів США Барака Обами і Петра Порошенка в рамках саміту НАТО у Варшаві на початку липня.