Після візиту до Києва помічник держсекретаря США приїхала в Москву (фото)

17:23, 23 червня 2016
Політика
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Помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд приїхала в Москву.

Фото УНИАН

Там вона візьме участь у переговорах щодо України, пише у своєму Twitter прес-секретар американської дипмісії Вільям Стівенс.

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"Нуланд обговорить наступні кроки щодо реалізації Мінських домовленостей з російською стороною", - йдеться в його повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше посольство США в Україні повідомило, що Нуланд і старші керівники управлінь Ради національної безпеки США Чарльз Купчан і Селест Волендер у середу, 22 червня, зустрілися в Києві з Порошенком і українськими високопосадовцями.

22 червня у прес-службі АПУ заявили, що "у графіку президента Порошенка зустріч з помічником держсекретаря США Нуланд не запланована".

Під час зустрічі з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм у Києві Нуланд заявила, що планується зустріч президентів США Барака Обами і Петра Порошенка в рамках саміту НАТО у Варшаві на початку липня.

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