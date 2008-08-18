Політолог про Росію, Тимошенко, Кучму та Медведчука

Росія зацікавлена у посиленні розколу керівництва України.

Таку думку в інтерв’ю кореспонденту УНІАН висловив політолог Володимир ФЕСЕНКО.

“На мій погляд, Москва зацікавлена в тому, аби підтримувати й посилювати розкол державного керівництва України. Тут, безумовно, є інтерес Москви. І ми це побачили ще на початку року під час переговорів з газової тематики», – сказав В.ФЕСЕНКО.

За його словами, у даному випадку Москві вигідно, аби хоч хтось підтримував Росію. “Ми вже бачимо, що Секретаріат навіть мовчання ТИМОШЕНКО з приводу російсько-грузинської війни намагається використати на свою користь», – додав він.

Експерт скептично ставиться до можливості участі екс-Президента Леоніда КУЧМИ у майбутній президентській кампанії на боці прем‘єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО. “Я скептично ставлюся до того, що до «проекту» підключився КУЧМА. КУЧМА ставиться до ТИМОШЕНКО критично, я б сказав, підозріло. Чесно скажу, не бачу тут особливого сенсу залучати до цього процесу саме КУЧМУ. КУЧМА сьогодні – політичний пенсіонер”, – сказав В.ФЕСЕНКО.

Стосовно колишнього лідера СДПУ(о) Віктора МЕДВЕДЧУКА політолог зазначив, що в нього "є особисті відносини з ПУТІНИМ і МЕДВЕДЄВИМ, він уміє виходи на Кремль, на різних людей. Тому можливість використати тут МЕДВЕДЧУКА зрозуміла”. Експерт додав, що В.МЕДВЕДЧУК “справді може виступати таким посередником. Ми зараз бачимо представників СДПУ(о) в різних політичних таборах”.