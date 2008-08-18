Путін пообіцяв допомогти з формуванням уряду Південної Осетії

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін заявив у понеділок, що за необхідності Росія надасть допомогу Південній Осетії у формуванні уряду, передає РІА “Новости”.

При цьому Путін наголосив, що формуванням уряду має займатися президент Південної Осетії Едуард Кокойти, і без відповідного прохання з боку голови невизнаної республіки допомога у формуванні уряду надаватися не буде.

Раніше з проханням прискорити формування уряду невизнаної республіки виступив глава МНС Росії Сергій Шойгу. Він, зокрема, наголосив необхідність сприяння владі Південної Осетії в створенні таких ключових міністерств, як Міносвіти, охорони здоров`я і Міненерго.

Нагадаємо, пізно увечері в неділю Кокойти в ефірі телеканалу "Вести 24" заявив, що підписав указ об відставку уряду через незадовільну роботу і невиконання його розпоряджень.