Янукович у Харкові розпочне президентську кампанію?
Доведеться "реабілітуватися"
|Віктор ЯНУКОВИЧ
Про це УНІАН повідомило джерело у міській організації Партії регіонів.
Очікується, що В.ЯНУКОВИЧ візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня Харкова, серед яких - покладання вінків до могил і пам`ятників визволителям Харкова від німецько-фашистських загарбників, участь в добродійних акціях, урочистих відкриттях ряду об`єктів, а також участь у святковому концерті і салюті.
За даними співбесідника агентства, керівників підприємств і організацій попереджають про особисту відповідальність за організацію «зустрічі В.ЯНУКОВИЧА з харків`янами». Складаються списки учасників заходів, а також маршрути пересування і точки розміщення. «Прихильників» з області планується забезпечити безплатним транспортом, харчуванням і «добовими» у розмірі 100 грн.
За інформацією джерела, міська влада Харкова в даний час намагається переконати В.ЯНУКОВИЧА в необхідності старту його виборчої кампанії з виборів Президента України саме з Харкова. Мерія нібито розглядає даний візит і «успішний прийом» лідера Партії регіонів як можливість реабілітуватися в очах керівництва партії за зниження рейтингу і як демонстрацію підтримки угруповання КЕРНЕС–ДОБКІН–ШЕНЦЕВ у регіональному відділенні Партії регіонів у боротьбі з групою голови Харківської облради Василя САЛИГІНА і ставлеників Євгена Кушнарьова, які залишилися (Геннадій КЕРНЕС – секретар Харківської міськради, Михайло ДОБКІН – міський голова Харкова, Дмитро ШЕНЦЕВ – народний депутат України від Партії регіонів). Під час урочистих заходів і неофіційного спілкування з лідером партії нібито передбачається «зведення до мінімуму» участі В.САЛИГІНА і лояльних до нього депутатів-«регіоналів», повідомляє джерело.
За інформацією з міської організації Партії регіонів, до приїзду В.ЯНУКОВИЧА вже готується велика кількість рекламно-пропагандистської продукції (вітальні білборди, проспекти, спецвипуски газет, телевізійні ролики). Компаніям, що розміщують зовнішню рекламу, з боку мерії рекомендовано кращі рекламні площі виділити під В.ЯНУКОВИЧА і М.ДОБКІНА, а носії з менш виграшною локацією – віддати під вітання Президента України Віктора ЮЩЕНКА, голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА і В.САЛИГІНА.