Кравчук радить Ющенку повчитися у Путіна з Медведєвим

Україні необхідно вчитися у Росії інформаційно-пропагандистським заходам для відстоювання національних інтересів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший Президент України Леонід КРАВЧУК сьогодні на прес-конференції у Києві.

Він, зокрема, прокоментував думку, що Україна програла інформаційну війну Росії при висвітленні конфлікту у Грузії, а також у питаннях діяльності Чорноморського флоту РФ на території України.

У зв’язку з цим Л.КРАВЧУК згадав роботу російських телеканалів при висвітленні цих актуальних питань.

Л.КРАВЧУК повідомив, що написав Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ відкритого листа, де обгрунтував необхідність розробки і запровадження загальнодержавних концептуальних підходів інформаційно-пропагандистського забезпечення реалізації національних інтересів України.

«У демократичному суспільстві є неприпустимим нав’язування якихось ідей, але національні ідеї та інтереси повинні попагуватися у рамках певної концепції. Це повинна бути системна, планова й цілеспрямована робота, щоб ці ідеї мали підтримку як всередині України, так і за її межами», - пояснив свою позицію Л.КРАВЧУК.