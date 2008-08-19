Гавриш почув, що Тимошенко не дала чіткої відповіді Ющенку

У Раді національної безпеки і оборони сподіваються, що позачергове засідання, присвячене ходу і фінансуванню відновних робіт, уряд проведе після 21 серпня, коли сьогоднішнє рішення РНБО буде введено в дію указом Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції після засідання РНБО повідомив перший заступник секретаря РНБО Степан ГАВРИШ.

Він відзначив, що Президент Віктор ЮЩЕНКО у своєму вступному слові на засіданні РНБО висловив надію на те, що Кабмін проведе таке засідання впродовж 24 годин. Проте, за словами С.ГАВРИША, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО не «дала чіткої відповіді на це питання».

При цьому С.ГАВРИШ наголосив, що жодних перешкод для проведення позачергового засідання Кабміну на сьогодні немає. «Зрештою, думаю, що максимум післязавтра вийде рішення РНБО, введене в дію указом Президента, яке буде обов`язкове (до виконання – УНІАН) на всій території України всіма посадовцями. Таким чином, у Кабінету Міністрів буде головна причина, щоб провести таке засідання, присвячене саме цій темі», - наголосив С.ГАВРИШ.