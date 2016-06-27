Скандал на Миколаївщині: Луценко відсторонив прокурора області від виконання обов'язків

Про це повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

"Генеральний прокурор України Юрій Луценко своїм наказом від 24 червня 2016 року відсторонив від виконання службових обов'язків прокурора Миколаївської області В'ячеслава Кривов'яза", - зазначається у повідомленні.

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Також глава ГПУ призначив службове розслідування у зв'язку з протиправними діями прокурора Миколаївщини.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня президент Петро Порошенко під час перебування у Миколаєві звернувся до генпрокурора з пропозицією звільнити прокурора Миколаївської області за бездіяльність у боротьбі з корупцією.

Тоді ж Порошенко звернувся до міністра внутрішніх справ і шефа Нацполіції з приводу необхідності звільнення начальника поліції Миколаївської області.

У свою чергу президент звільнив голову Миколаївської ОДА Вадима Мерікова. "Після розмови зі мною Вадим Меріков написав заяву про звільнення з посади голови обласної держадміністрації. Це є політична відповідальність» , - заявив Порошенко.

На початку червня оперативники СБУ спільно з військовою прокуратурою затримали за хабарництво групу чиновників на чолі з першим заступником голови Миколаївської облдержадміністрації Миколою Романчуком.

Під час обшуків, проведених на робочих місцях та за місцем проживання фігурантів справи, в тому числі в маєтку Романчука, були виявлені валіза із 300 тис. дол. і велика кількість ювелірних виробів. Під будинком Романчука співробітники спецслужби виявили мережу тунелів, в яких були сейфи з золотими зливками, старовинними іконами, антикваріатом, столовим сріблом. У сейфах також зберігалася "чорна бухгалтерія", яка доводить здійснення корупційних оборудок.