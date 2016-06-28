Порошенко: вибори на Донбасі мають відбутися не під дулами бойовиків, а згідно з українським законом

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Петро Порошенко повідомив сьогодні під час урочистого засідання у Верховній Раді з нагоди Дня Конституції України.

Читайте такожПорошенко назвав умову, за якої буде голосування за зміни до Конституції по децентралізації«Місцеві вибори (на Донбасі - УНІАН) - не під дулами бойовиків, а згідно з нашим українським законодавством і в чіткій відповідності до стандартів ОБСЄ мають визначити тих, хто в інтересах громад розпоряджатиметься новими можливостями, які надає децентралізація, яка, до речі, стосується всіх, а не лише окремих районів Донбасу», - зазначив Порошенко.