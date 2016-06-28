Сакварелідзе представив команду нової української політичної партії

До неї, зокрема, увійшли ще один колишній заступник генпрокурора Віталій Касько, екс-народний депутат Віктор Чумак, колишній головний редактор українського Forbes Володимир Федорін, колишній голова Нацагентства з питань держслужби Денис Бродський та інші, повідомляє ТСН.

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Нова політсила ставить за мету "захист державного суверенітету та відновлення територіальної цілісності України, знищення олігархічно-клептократичноі системи, створення сильної держави, заснованої на справедливості, взаємній повазі та довірі, об'єднання українського суспільства навколо абсолютного несприйняття корупції, розбудову в Україні суспільства відкритого доступу".

Сакварелідзе повідомив, що етап попередніх консультацій завершено і зараз створюються команди в регіонах. Нагадаємо, Давіт Сакварелідзе раніше заявляв, що колишній президент Грузії і голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі стане одним з ідеологів нової української політичної партії.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня заступник генерального прокурора - прокурор Одеської області Сакварелідзе був звільнений з органів прокуратури.

На сайті ГПУ тоді зазначалося, що генпрокурор Віктор Шокін притягнув Сакварелідзе до дисциплінарної відповідальності за "грубе порушення прокурорської етики".

Пізніше Верховна Рада 289 голосами дала згоду на звільнення самого Шокіна з посади генпрокурора. Сам Сакварелідзе заявив, що причиною його звільнення з посади заступника генпрокурора стала його боротьба з крадіжками, корупцією та кругова порука у прокуратурі.

Після звільнення Сакварелідзе повідомив, що 29 березня зустрічався з президентом Петром Порошенком. За його словами, президент заявив, що звільнення Сакварелідзе не було з ним погоджено.