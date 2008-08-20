Регіонали ще два дні побудуть без своєї думки щодо Грузії

У п`ятницю, 22 серпня, рада парламентської фракції Партії регіонів на засіданні виробить позицію фракції до наступного засідання Верховної Ради, де мають обговорюватися питання конфлікту в Південній Осетії і загострення у зв`язку з цим російсько-українських відносин.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Партії регіонів.