Регіонали ще два дні побудуть без своєї думки щодо Грузії
17:19, 20 серпня 2008Політика
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Радe фракції призначили на п`ятницю
У п`ятницю, 22 серпня, рада парламентської фракції Партії регіонів на засіданні виробить позицію фракції до наступного засідання Верховної Ради, де мають обговорюватися питання конфлікту в Південній Осетії і загострення у зв`язку з цим російсько-українських відносин.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Партії регіонів.
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